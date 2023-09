GSM van ambulancier gestolen tijdens interventie in Koksijde

Een ambulancier van hulpverleningszone Westhoek werd woensdagmiddag bestolen tijdens zijn interventie. Uit de ziekenwagen werd de iPhone van de ambulancier gestolen door een onbekende.

De feiten vonden woensdagmiddag om 17.20 uur plaats in de Zeelaan in Koksijde. De hulpdiensten werden er opgeroepen voor een medische situatie om bijstand te verlenen. “Tijdens de tussenkomst van de ambulancediensten werd er uit de ambulance een gsm-toestel gestolen”, meldt politie Westkust.

“Aanvankelijk gaan de vermoedens uit richting de laatste vervoerde patiënt. Echter via ‘find my iphone’ bleek dat de gsm reeds over de grens is richting Frankrijk. Er wordt nog gezocht naar de mogelijke verdachte.” Die kon echter nog niet gevonden worden. (JH)