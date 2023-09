Groen Brugge wil dat politie lokfietsen inzet tegen fietsendieven: “Vorig jaar werden 725 fietsen gestolen”

Vorig jaar kende Brugge 725 fietsdiefstallen. Volgens gemeenteraadslid Katrien Cattoor (Groen) ligt het werkelijk aantal feiten veel hoger, omdat veel slachtoffers de feiten niet aangeven. Ze wil het probleem op maandag 25 september aankaarten in de Brugse gemeenteraad. Katrien Cattoor pleit voor meer preventie, beveiligde fietsenrekken en de inzet van lokfietsen om daders te betrappen: “Brugge is een fietsstad en we willen de bevolking aanmoedigen zich per fiets te verplaatsen, liefst zonder stress om je fiets kwijt te raken.”

In 2022 telde de Brugse politie 725 fietsdiefstallen. Volgens burgemeester Dirk de fauw zet de jarenlange daling van het aantal fietsdiefstallen zet zich voort sinds 2012, met uitzonderingen van de coronajaren. “Het aantal gestolen fietsen blijft de laatste jaren sowieso onder de 1.000 stranden”, zegt Dirk De fauw. “Gesloten en overdekte fietsparkings, camera’s, meer mobiele fietsrekken bij evenementen, meer gelabelde fietsen zorgen ervoor dat tweewielers minder snel verdwijnen.”

Fiets van 4.000 euro

“Een verpleegkundige in het AZ Sint-Jan werd eind mei op klaarlichte dag en in de drukte van de stad slachtoffer van een fietsdiefstal. Haar elektrische fiets van 4.000 euro stond gesloten in de Steenstraat terwijl ze daar een winkel bezocht”, laakt raadslid Katrien Cattoor.

“De diefstal gebeurde rond 17 uur. Ze deed aangifte bij de politie. Er waren die dag vijf aangiftes van fietsdiefstallen. Op camerabeelden kon de politie niet zien wie de daders waren wegens onduidelijk beeld maar wel dat haar fietsslot eenvoudig opengemaakt werd met een Poolse sleutel. De politie zei dat dit in Brugge dagelijks voorvalt, het is waarschijnlijk werk van een criminele bende. Het slachtoffer is radeloos en begrijpt niet dat er zo weinig actie wordt ondernomen.”

Niet prioritair?

“Het is één van de vele verhalen die we het voorbije jaar hoorden van Bruggelingen wiens fiets werd gestolen”, vervolgt het groene gemeenteraadslid. “Ik zeg bewust “we” omdat iedereen hier wellicht gecontacteerd wordt over deze problematiek die om begrijpelijke redenen – zoals onderbezetting, “de dieven zijn allang weg” en niet levensbedreigend – niet prioritair is maar wel enorm frustrerend voor wie de dupe is van fietsdiefstal. Frustrerend ook voor de agenten die telkens moeten reageren dat ze niet kunnen helpen.”

“Uit een rapport van de overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer blijkt dat er in ons land jaarlijks zo’n 23.000 fietsdiefstallen worden aangegeven bij de politie. Het aantal werkelijke fietsdiefstallen wordt op meer dan het dubbele geschat, aangezien slechts de helft van de slachtoffers het misdrijf zou melden omdat velen ervan uitgaan dat dit niets uithaalt.”

Lokfietsen

“Naar verluidt zou het laten merken van je fiets geen impact hebben op het al dan niet pikken door criminele bendes. Die stickers trek je bovendien gemakkelijk los. Kunnen we onderzoeken of een systeem van lokfietsen ingevoerd kan worden? Door een wetswijziging, op vraag van heel wat lokale besturen en politiezones, zijn de regels rond de inzet van lokfietsen sterk versoepeld. Op die manier wordt de pakkans verhoogd. Volgens minister Van Quickenborne. “kunnen hierdoor meer dieven op heterdaad worden betrapt en kan er sneller paal en perk gesteld worden aan plagen van vaak systematische fietsdiefstallen in een stad of regio.”

“Beter voorkomen dan genezen… Er is nood aan meer communicatie over preventie, bijvoorbeeld fietsers aansporen om in de stevig fietsslot te investeren. Blijkbaar geven veel types een fout gevoel van veiligheid en zijn ze in een wip te openen. Er is nood aan een team op straat dat fietsers informeert, een betere signalisatie. In Brussel heb ik borden met tips gezien. Er zijn zeker campagnes te bedenken.

Veilig parkeren

“Brugge moet op zoek gaan naar ‘good practices’ in andere steden: Brussel Mobiliteit heeft een oproep gedaan voor innovatieve manieren om fietsen veilig te parkeren. Vanaf het begin van 2024 lanceren twee bedrijven daar een pilootproject met beveiligde fietsenrekken.”

“Brugge is een fietsstad en we willen de bevolking aanmoedigen zich per fiets te verplaatsen, liefst zonder stress om je fiets kwijt te geraken. Mijn oproep is hier vooral verbindend: laat ons samen, met verschillende stakeholders: de stad, de politie, fietsorganisaties, de bevolking, iedereen dus, werk van maken van een stad waar fietsers gerust kunnen zijn. Laat ons de bevolking tonen dat ze niet in de steek worden gelaten of dat het hun eigen schuld is dat hun fiets gestolen wordt. Ook dit is verbinding en mooie city marketing”, aldus Katrien Cattoor.