Grafschenners breken emblemen oud-strijders los: “Vermoedelijk door verzamelaar met beitel”

Op de Stedelijke Begraafplaats van Diksmuide zijn grafschenners aan het werk geweest. Dit weekend werd ontdekt dat de geëmailleerde emblemen van oud-strijders van minstens drie graven losgebroken werden. De stad Diksmuide is op de hoogte en zal klacht indienen bij de politie. Een van de slachtoffers is Paul Claus, het embleem van zijn grootvader Leopold werd verwijderd. “Aan de schade te zien werd dit met een elektrische beitel gedaan, vermoedelijk door een verzamelaar. Het is een schande”, foetert Paul.

Oud-strijders konden vroeger na hun dood een speciaal embleem krijgen dat op hun graf werd geplaatst, verankerd in bijvoorbeeld de grafzerk of een speciale steen. Ook Leopold Claus, die als oud-strijder in 1971 overleed en rust op de begraafplaats van Diksmuide in de Woumenweg, kreeg zo’n geëmailleerd embleem. Zijn kleinzoon Paul zag dit weekend tot zijn ontsteltenis dat het embleem verdwenen was. “Zo’n embleem werd met een speciale techniek in de steen verankerd, bijvoorbeeld met pinnen”, zegt Paul. “Dat krijg je niet zomaar los. Het kan ook onmogelijk zelf kapot gaan. Bij het bezoek aan graf van mijn grootvader zag ik dit weekend meteen dat het embleem verdwenen was. Je ziet duidelijk kapsporen op de steen waar het in zat. Dit is volgens mij met een beitel of een elektrische beitel gedaan. Je hebt er sowieso zwaarder materiaal voor nodig.”

Verzamelaar

Paul deed een rondgang op de begraafplaats en ontdekte bij minstens drie andere graven van oud-strijders een gelijkaardige diefstal. “En het valt op dat het de mooist emblemen zijn die gestolen werden”, vervolgt Paul. “Diegene die wat roestig waren hangen er nog steeds. Hoeveel er exact gestolen werden is moeilijk te zeggen want alle graven liggen verspreid op het grote kerkhof. Ik vermoed dat hier ongeveer 40 oud-strijders rusten. Grafschennis is sowieso al schandalig, maar dat een dief net oud-strijders viseert en dan nog in de periode voor 1 en 2 november is extra pijnlijk. Ik verwittigde intussen de acht oud-strijdersbonden van Diksmuide, zodat zij een controle kunnen uitvoeren. En ik waarschuw ook mensen als ze zo’n embleem te koop zien op bijvoorbeeld een rommelmarkt. Die emblemen zijn niet meer te verkrijgen, dus mogelijk zijn ze gestolen. Al vermoed ik dat dit nu het werk is van een trieste verzamelaar.”

Klacht bij politie

Niet alleen Paul zal klacht indienen bij de politie, dan zal ook de stad Diksmuide doen. “Wij zijn op de hoogte gebracht van de feiten”, zegt schepen van begraafplaatsen Martin Obin (CD&V). “Ik gaf de diensten de opdracht om langs te gaan op het kerkhof en te kijken hoeveel schadegevallen er zijn. Daar hebben we nu nog geen zicht op. Normaal is de grafzerk zelf eigendom van de nabestaanden en is het graf in concessie bij de stad maar ook wij zullen zelf klacht neerleggen. We betreuren dit dan ook ten zeerste, zeker in deze periode. We roepen alle slachtoffers op om zelf klacht in te dienen.” (JH)