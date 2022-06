‘Grafdief’ eindelijk gevat, politie zoekt getroffen nabestaanden: “Het was precies de grot van Ali Baba”

De begraafplaatsen van Wevelgem, Menen en Dadizele worden al maandenlang geteisterd door diefstallen. De persoon die daarvoor verantwoordelijk is werd na intensief politiewerk gevat en zal hiervoor worden vervolgd. “De emotionele waarde van die voorwerpen is veel groter dan de reële waarde, dat maakt zo’n daad net zo verontwaardigend”, meent politiecommissaris Stefaan Vannieuwenhuyse.

De dader is kwestie is een vrouw uit de omgeving van Wevelgem zelf. De prille vijftiger zou minstens 47 persoonlijke voorwerpen van op verschillende grafzerken gestolen hebben. “Het gaat over iemand met een ziekelijke drang, een obsessie om zo’n spullen te verzamelen. Dat praat de emotionele schade van zo’n misdrijf natuurlijk niet goed. De dame zal vervolgd worden, maar ik hoop dat ze ook enigszins begeleid wordt om zo’n gedrag in de toekomst te vermijden”, aldus de commissaris van de politizone Grensleie. (lees verder onder de foto)

Emotionele waarde

Er komen wel vaker meldingen binnen van nabestaanden die vaststellen dat er beeldjes, bloemen of andere aandenkens verdwenen zijn op het graf van hun geliefde. De afgeslopen zes maanden merkte de politie echter een opflakkering op.

“Na een tip van een wijkagent en intens politiewerk kon er een verdachte geïdentificeerd worden. Tijdrovend werk, maar de moeite waard. De emotionele waarde van die voorwerpen is veel groter dan de reële waarde, dat maakt zo’n daad net zo verontwaardigend. Na een huiszoeking werd snel duidelijk dat de onderzoekers de juiste persoon te pakken hadden. Heel sterk van onze politiemensen. ”, klinkt het bij Jan Seynhaeve, burgemeester van Wevelgem.

“Wie één van de gestolen voorwerpen herkent mag contact opnemen met de lokale politie”

“Het was precies de grot van Ali Baba”, beschrijft de commissaris het huis van de dievegge. “Bananendozen vol spullen. Uiteindelijk konden we 47 voorwerpen linken aan de begraafplaatsen, na ondervraging werd dit ook bevestigd door de vrouw. Ze heeft bekend en betuigde ook haar spijt.” Tien van de voorwerpen konden reeds toegewezen worden aan mensen die een melding hebben gemaakt. De overige spullen zullen op de website ietskwijt.be worden geplaatst. Wie iets herkent mag contact opnemen met de lokale politie. Als er een duidelijke link kan gelegd worden met de overledene of nabestaande, kan het voorwerp gerecupereerd worden.

Camera’s

“Het is niet altijd zo dat we met zo’n hoog dark number te maken hebben. Dat zijn de diefstallen die nooit werden aangegeven. Mensen denken vaak dat het geen nut heeft. Maar deze zaak bewijst dat het er dus wel voor kan zorgen dat een gestolen voorwerp terug bij de rechtmatige eigenaar terechtkomt”, verklaart Wevelgems schepen voor Burgerzaken Kevin Defieuw. (lees verder onder de foto)

Natuurlijk wil de gemeente ook preventief te werk gaan, dat doet de schepen via mobiele camera’s. “Eerder werden die al ingezet tijdens een proefproject, nu komen er in het najaar twee camera’s die we permanent op verschillende plaatsen kunnen inzetten. Ook op onze begraafplaatsen dus. In eerste instantie vooral om mensen met slechte intenties af te schrikken, maar ook om effectief misdrijven vast te stellen en daders te identificeren. De sociale controle is op zo’n plek natuurlijk al hoof, maar je kan niet iedereen ondervragen die een bloempotje aanraakt”, aldus de schepen.