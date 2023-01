Godelieve Wyffels (72) stond oog in oog met inbreker in Rumbeke: “Mijn hondje Milou heeft me verwittigd!”

De 72-jarige Godelieve Wyffels uit de Hans Memlingstraat in Rumbeke stond woensdagavond oog in oog met een inbreker. De bewoonster zette het op een lopen en liep naar de buren. Die verwittigden de politie. Een van de twee inbrekers kon kort nadien ingerekend worden. “Enkel de keukentafel stond nog tussen ons.”

Godelieve Wyffels kwam woensdagavond iets na 18.30 uur thuis. “Ik kwam binnen via de poort, zette mijn hondje Milou op de grond en deed mijn jas af. Milou begon plots erg te blaffen. Dat doet ze normaal enkel wanneer ze onbekenden ziet.” Godelieve begaf zich richting de keuken en merkte op de grond wat brokstukken van de achterdeur op. “Toen ik in de keuken kwam, zag ik een onbekende man staan. Enkel de keukentafel stond nog tussen ons. Hij was even verbaasd als ik.”

“Ik ben op rolluiken beginnen kloppen bij de buurman, gelukkig deed hij meteen open”

Toch besefte Godelieve onmiddellijk dat er minstens een inbreker in haar huis was. Ze heft Milou onmiddellijk van de grond en zette het met haar lievelingsdiertje in haar handen op een lopen. “Ik rende zo vlug ik kon naar de buren die twee huizen verder wonen. Daar ben ik beginnen op de rolluiken kloppen. Gelukkig deed de buurman onmiddellijk open.” Hij verwittigde onmiddellijk de politie.

Klopjacht met drones

Slechts enkele minuten later snelden enkele combi’s ter plaatse. “Ik bevond me achter een muurtje zodat de inbrekers me niet konden zien”, aldus Godelieve. De politie startte met een heuse klopjacht in de buurt. Zo werden drones en honden ingezet om de inbrekers op te speuren. Een 29-jarige man van Albanese afkomst kon opgepakt worden. De politie zocht ook nog lange tijd naar zijn kompaan. Onder andere verschillende tuinen in de buurt van de woning van Godelieve werden afgezocht. Die zoektocht leverde echter geen tweede resultaat op.

Via schuifraam naar buiten

Godelieve merkte inmiddels dat haar verlovingsring, een ring van haar moeder en een andere ring met de eerste letter van haar naam op gestolen werden. “Beneden is er niets gestolen, maar de inbrekers hebben boven wel gezocht. Nadat ik hen op heterdaad betrapte, zijn ze via het schuifraam in de woonkamer naar buiten gevlucht. Een eerste vluchtpoging via de omheining links in de tuin is niet gelukt, maar daarna is men wel vertrokken via de achterzijde van de tuin.”

“In 1995 brak men ook al eens hier in. Toen lag ik boven te slapen en werd ik wakker”

Voor Godelieve is het de reeds de tweede keer dat ze het slachtoffer wordt van een inbraak. “In 1995 brak men ook al eens hier in. Toen lag ik boven te slapen en werd ik wakker. Ook toen was hun buit gering.”

De politie onderzoekt momenteel of de 29-jarige opgepakte Albanees iets te maken heeft met de vele recente inbraken in de regio Roeselare. De voorbije twee maanden werd er onder andere al ingebroken in Rumbeke, Oekene, nabij het gehucht De Tassche en in de wijk het Groenpark. De inbrekers sloegen telkens toe in woningen die vlakbij de Rijksweg liggen. Die belangrijke verbindingsweg zien ze als de ideale ontsnappingsroute richting de autosnelweg E403.