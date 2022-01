Gezin met twee kinderen worden tien dagen na diefstal staande gehouden door politie

Dankzij een alerte getuige en de snelle tussenkomst van politiezone Westkust kon een gezin met twee kinderen zaterdag staande gehouden worden op verdenking van een diefstal tien dagen eerder.

Zaterdag rond 17 uur kreeg de politie de melding van een getuige dat de verdachten van een winkeldiefstal op dinsdag 28 december in de Zeelaan in De Panne opnieuw aan het wandelen waren in de winkelstraat. Die dinsdag werd een diefstal gepleegd in een telecomwinkel.

Het ging om een gezin met twee meisjes van naar schatting 7 en 10 jaar oud die de winkel binnen stapten. De moeder nam een gsm-hoesje en screenprotector uit de rekken, bood die aan ter betaling maar vroeg de uitbater de screenprotector te plaatsen. Omdat de uitbater toen afgeleid was, sloeg de vader samen met zijn dochters toe. Ze stalen 10 sets met oortjes, een USB-adapter en een set draadloze oortjes maar dat werd pas achteraf opgemerkt door de uitbater. Hij had een van de meisjes wel betrapt omdat er een gestolen goed in de mouw zat maar het gezin kon ontsnappen.

Intussen waren camerabeelden van de diefstal bij de politie geraakt. Toen datzelfde gezin zaterdag opnieuw gezien werd in de winkelstraat kon de politie snel ingrijpen. Ze reden naar de Zeelaan maar toen waren de man, vrouw en twee kinderen al vertrokken met de wagen. Door het signalement konden ze door een motorrijder echter even later onderschept worden. Daar werden ze geïdentificeerd. Ze zullen zich laten moeten aanbieden voor verhoor.

