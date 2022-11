Gewezen gemeenteraadslid Jan Dhaene in zak en as nadat minicamper gestolen werd in Maastricht: “Ik voel me machteloos”

Vrijdag kondigde de politie van Maastricht aan het onderzoek naar de diefstal van de minicamper van ex-gemeenteraadslid in Kortrijk Jan Dhaene stop te zetten. “Ze hadden te weinig mankracht”, aldus een ontgoochelde Jan Dhaene. “De dieven namen niet alleen een auto weg, maar ook heel wat toekomstplannen.”

Maandag parkeerde ex-gemeenteraadslid in Kortrijk en oud-Europees parlementslid Jan Dhaene zijn Volkswagen California op de betalende parking met slagbomen Fronten in Maastricht. De dag erna zouden Jan en zijn vrouw Jo Dubois terugkeren naar Kortrijk. Maar toen het koppel, na een nacht op hotel, gepakt en gezakt op de parking verscheen, bleek de minicamper plots onvindbaar. “Daar stonden we dan, met onze bagage op die parking”, vertelt Jan. “Ik was in shock en dacht dat de auto eerst was weggesleept. Maar even later bleek hij dus gestolen te zijn.”

De agenten hebben ons dinsdag – geheel in Flikken Maastricht-stijl – naar het station gevoerd. Daar hebben we de trein naar Kortrijk genomen. Ze waren wel vriendelijk, maar daar hebben we nu uiteraard niets aan

Aan de uitgang van de parking stonden camera’s. De Nederlandse politie beloofde onderzoek, maar zette die al na enkele dagen stop. “Te weinig mankracht, zeiden ze me. Dan voel je je machteloos hoor. Blijkbaar vond de politie autodiefstal weinig prioritair. Het tijdstip waarop de auto gestolen werd, was nochtans zeer belangrijk. Wie weet konden andere slimme camera’s in de buurt onze mini-camper wel opgemerkt hebben. Nu vrees ik dat de auto, als het chassis-nummer eenmaal veranderd is, onvindbaar zal zijn. Of het moet op een tweedehandssite terecht komen. Maar dan moet je het nog bewijzen dat het in feite om jouw auto gaat.”

Bende aan het werk

In Nederland is er blijkbaar een bende aan het werk die op het caravans gemunt heeft. “Vorige week nog werd eenzelfde model gestolen. De politie kon die wel terugvinden omdat er een GPS-tracker in de auto geïnstalleerd was. Mijn auto had dat niet. De agenten hebben ons dinsdag wel -geheel in Flikken Maastricht-stijl- naar het station gevoerd. Daar hebben we de trein naar Kortrijk genomen. Ze waren wel vriendelijk, maar daar hebben we nu uiteraard niets aan.”

De mini-camper was negen jaar oud, en had geen omnium-verzekering. Ik vond dat niet meer de moeite waard

Voor Jan Dhaene lopen de kosten zo hoog op. “De minicamper was negen jaar oud, en had geen omniumverzekering. Ik vond dat niet meer de moeite waard. De dieven namen dus niet alleen mijn camper weg, maar ook een deel toekomstplannen. Of we dan niet meer met een caravan op reis zullen gaan? Toch wel, maar het zal een gehuurde auto zijn. Voor aankoop heb ik het budget niet meer”, besluit Jan Dhaene.