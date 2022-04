Gewapende overval op bouwpromotor Bart Versluys: horloge van 350.000 euro gestolen

Bouwpromotor Bart Versluys is vrijdagavond overvallen in Oostende. Dat wordt bevestigd door de lokale politie en het parket van West-Vlaanderen. De twee overvallers maakten een horloge van zo’n 350.000 euro buit.

Vrijdagavond omstreeks 18.45 uur vielen twee personen Versluys aan in de Zandvoordestraat in Oostende. Daarbij werd een wapen getoond en pepperspray gebruikt. Het slachtoffer kreeg klappen van de verdachten, die hem vervolgens van zijn uurwerk beroofden. Dat uurwerk is ongeveer 350.000 euro waard. Het onderzoek naar de feiten loopt.

Ondertussen belooft Versluys een beloning voor wie informatie kan geven.

Het parket laat weten dat het onderzoek naar de feiten loopt en dat in het belang van het onderzoek momenteel geen bijkomende informatie verstrekt wordt.