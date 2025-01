Getuigen gezocht – op camerabeelden is te zien hoe dieven eerst inbreken en uit handtas sleutels nemen om Audi Q3 te stelen

In de nacht van dinsdag op woensdag werd in Ardooie bij het gezin in de Dennestraat in Ardooie een auto die voor de deur stond gestolen. De dieven braken eerst in, liepen met de handtas van de bewoonster naar buiten en probeerden daar uit welke wagen zou openen. Uiteindelijk gingen ze aan de haal met een witte Audi Q3. Een poging om eerder die nacht een Audi Q-Etron te stelen in Pittem liep fout, de dieven moesten hem enkele straten verder achter laten.

Het lijkt wel een plotse plaag die is opgedoken. Maandagnacht werd in Izegem al een peperdure BMW gestolen, vorige nacht hadden dieven hun werkterrein verlegd. Filip Feraux, korpschef van de Politiezone Tielt bevestigt: “Bij het gezin in Ardooie is eerst ingebroken en is men met een Audi Q3 aan de haal gegaan. Maar om dat te kunnen doen moesten ze eerst een Audi Q-Etron die in de weg stond verplaatsen. De feiten speelden zich omstreeks 2.25 uur af. Het klopt dat ze met de wagen richting Noord-Frankrijk reden, maar om het onderzoek niet te schaden, kunnen we daar niet dieper op in gaan.”

Opvallend is dat voor de inbraak en diefstal in Ardooie er al een gelijkaardige poging was in Ter Ooigem in Pittem. “Daar werd ook ingebroken, autosleutels werden mee genomen en de Audi Q-Etron gestolen. Maar die is enkele straten verder teruggevonden. Onderzoek moet daar uitwijzen of ze plots niet meer verder konden met de wagen. En misschien is het ook daarom dat ze in Ardooie de focus verlegd hebben van type wagen.”