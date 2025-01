Getuigen gezocht – gloednieuwe BMW M2 gestolen van oprit op wijk De Mol in Izegem: “We konden hem volgen tot in Templeuve”

Brentl Vilez (24) zit met de handen in het haar. Maandagmorgen 27 januari merkte zijn vriendin op de gloednieuwe BMW M2 die voor de deur stond geparkeerd in de Espenstraat op de Mol in Izegem verdwenen was. “Ik dacht eerst aan een slechte grap, toen ze het me vertelde, maar het bleek waar.” De auto is laatst gesignaleerd aan de Franse grens in Templeuve, daarna hebben ze het trackingsysteem waarschijnlijk uit de auto gehaald.” Brentl doet een oproep aan al wie mogelijk iets gezien heeft. De wagen moet om 5.18 uur de wijk, die vlakbij de autosnelweg ligt, verlaten hebben. De sportwagen heeft ook een opvallende kleur: Red Toronto.

Brentl Vilez is zelf freelance actief in de autosector en is dan ook een autoliefhebber pur sang. Sinds 6 januari had hij zijn gloednieuwe wagen, die dus nog geen maand oud was. De auto is uiteraard uitgerust met een alarm, maar dieven konden de sleutels bemachtigen en gingen er mee aan de haal. “Toen we ‘s morgens de diefstal opmerkten, hebben we uiteraard meteen de politie verwittigd. Zij zijn een onderzoek gestart, maar kunnen voorlopig ook niet meer kwijt. Buren boden me al aan om hun camerabeelden te bekijken. We roepen ook getuigen op om zich te melden, ze mogen de lokale politiezone RIHO contacteren.”

De kostprijs van het type wagen hangt natuurlijk af van de configuratie, maar kost al gauw rond de 120.000 euro. “De vrees bestaat dat de dieven de wagen zullen demonteren en de wisselstukken zullen verkopen.” In de markt van de luxewagens zijn onderdelen ook schaars en dus gegeerd goed.