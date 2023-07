Gestolen wagen in Wervik teruggevonden aan stationsbuurt: twee jongens verdacht

In de Dokter Dumontstraat in Wervik werd maandagnacht een VW Polo gestolen. Er zijn vermoedens van twee jonge verdachten. De auto is van het bouwjaar 2000. “Weliswaar oud, maar ik had hem onlangs in de garage helemaal in orde laten zetten”, zucht Laurence Sarrazin.

“Zaterdag ben ik boodschappen gaan doen, het regende toen. Uit verstrooidheid liet ik op mijn voordeur de sleutels van mijn huis zitten. Daaraan hingen ook reservesleutels van mijn auto. Zondag kwam mijn zoon me zeggen dat er in mijn auto een lichtje brandde. Mijn reservesleutels vond ik nergens en besefte toen pas dat ik mijn sleutels een dag eerder had laten zitten op de voordeur. Het was me eerder al opgevallen dat er twee jongens van de wijk altijd rond mijn auto waren.”

Net zoals in veel andere gemeenten wordt omwille van besparingen ook in Wervik tijdens de week de openbare verlichting gedoofd vanaf middernacht en zorgt dat bij de inwoners voor gemengde reacties.

Teruggevonden

Ondertussen kreeg Laurence heel goed nieuws want haar auto is teruggevonden in de stationsbuurt in Wervik. (EDB)