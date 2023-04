Gestolen kraan van 25.000 euro teruggevonden: “Met dank aan de politie”

Goed nieuws voor Peter De Sloovere van PDS Bouw in Knokke-Heist: zijn gestolen kraan met een waarde van 25.000 euro is teruggevonden. En dat op enkele tientallen kilometers van de plaats waar de machine werd gestolen.

Het bouwbedrijf van Peter was vorige donderdag bezig met werken in de Kragendijk in Knokke-Heist en daarvoor hadden ze het werktuig nodig. Klaarblijkelijk hadden dieven dat ook in de gaten gekregen, want in alle vroegte werd de kraan met een waarde van 25.000 euro gestolen. De politie startte een onderzoek en deed daarbij onder andere beroep op de vele camerabeelden in de kustgemeente.

En kijk, mét resultaat, want de minigraver is terecht. “Ik ben de kraan ondertussen gaan ophalen in Oosteeklo in Oost-Vlaanderen”, aldus Peter. “De politie heeft zeer mooi werk geleverd, dat mag zeker gezegd worden. Ook op sociale media het verhaal beginnen leven, waardoor mensen tips begonnen doorgeven. Gelukkig is er niet veel schade aan de kraan.” (MM)