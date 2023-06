Gestolen knalgele Fiat 500 Abarth teruggevonden in het zuiden van Frankrijk

De in april gestolen knalgele Fiat 500 Abarth van Linda Hostyn uit de Kasteelstraat in Wervik is teruggevonden in het zuiden van Frankrijk. “Waar precies en in welke omstandigheden weet ik niet”, vertelt Linda. “De politie belde me op. Ik weet ook niet of de auto al dan niet beschadigd is.”

“De auto keert trouwens niet naar mij terug en komt nu de verzekering toe. Ondertussen had ik al een andere auto gekocht en is de diefstal voor mij een afgesloten hoofdstuk.”

Dieven gingen in de Sint-Jorisstraat in Wervik op een zondagnacht aan de haal met de knalgele Fiat 500 Abarth. De politie bekeek meteen enkele camerabeelden en zag de wagen tussen 3 uur en 3.30 uur passeren in de richting van Wervicq-Sud.

Linda Hostyn van Feestidee ‘t Snoeperke staat met schepsnoep op de markten in Wervik en Menen en ook op een paar rommelmarkten en braderieën. (EDB)