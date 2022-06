Gestolen boordstenen staan plots terug bij graf van Anita’s ouders op begraafplaats Ter Ruste

Vorige week ging Anita Bulcke uit Houthulst naar het graf van haar ouders op de begraafplaats Ter Ruste in Houthulst. “De boordstenen rond het bloemperk voor het graf waren gestolen”, doet ze het verhaal. Maar vandaag liggen die er gewoon terug.

Jerome, de papa van Anita, ligt sinds 18 april 2013 begraven op Ter Ruste in de Paardedreef in Houthulst en haar mama Jacqueline Tant overleed op 18 februari dit jaar. “Ik ga regelmatig het graf groeten maar vorige week was ik er toch niet goed van. De boordstenen waren er gewoon uit gehaald. Ik belde meteen naar mijn broers maar die vielen uit de lucht. Uiteraard informeerde ik ook de lokale politie.”

Anita was boos. “Wie doet nu zoiets?”, klinkt ze nog steeds verontwaardigd. Maar vandaag is de Houthulstse opnieuw opgelucht. “Raar maar waar, maar die boordstenen staan nu opnieuw op hun vertrouwde plaats. Het gebeurt niet vaak dat iets wat gestolen wordt op een begraafplaats toch opnieuw opduikt. Ik ben heel blij uiteraard maar hoop wel dat de gemeente er camera’s hangt want ik ben zeker niet het enige slachtoffer van diefstal op de begraafplaats.” (GUS)