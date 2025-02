Gestolen auto van uitbaatster restaurant Up t’ Gerecht is terecht

Uitbaatster Sherly Vereecke van restaurant Up t’ Gerecht, op de hoek van de Magdalena- en Koestraat in Wervik, heeft haar gestolen auto Toyota RAV 4 terug. De wagen werd aangetroffen in Marcq en Baroeul, tussen Roncq en Rijsel. De vrij recente auto is licht beschadigd. Vermoedelijk vielen de daders zonder benzine, want de eigenares wist de politie te vertellen dat de brandstoftank bijna leeg was.

De wagen werd bijna drie weken geleden op een zaterdagnacht gestolen op de parking in het begin van de Koestraat, aan de overkant van restaurant Up t’ Gerecht. De diefstal gebeurde op een boogscheut van de Leiebrug en de grens met Wervicq-Sud.

Meerdere autodiefstallen

De politie bekeek de camerabeelden en even na twee uur reed de gestolen auto over de brug. Op een paar weken tijd was het overigens in Wervik de derde diefstal van een auto. Eerder sloegen de dieven toe in de Sint-Jansstraat op wijk De Molenmeersen en in de buurt van de Sint-Medarduskerk. Autodiefstallen zijn een trieste realiteit aan weerszijden van de grens want in oktober en november zijn in Wervicq-Sud maar liefst negen (!) auto’s gestolen.

De auto is dinsdag vrijgegeven door de recherche. Er zijn geen sporen aangetroffen. Er wordt verder geen info gegeven zolang het onderzoek loopt.