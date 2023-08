Gestolen auto van Sybran na zes dagen teruggevonden in Roeselare: “Straf dat wagen hier voorbije dagen meermaals werd opgemerkt”

Zes dagen nadat de grijze Volkswagen Sharan van Sybran Parent gestolen werd van op de parking van turnclub Flink en Fris in de Beversesteenweg in Roeselare is het voertuig terecht. De geparkeerde Volkswagen werd donderdagochtend opgemerkt door vrienden van Sybran langs de Notelaarstraat in Roeselare. “Het voertuig lijkt nog in goede staat. Het is erg opmerkelijk dat de auto de voorbije dagen meermaals werd opgemerkt in de stad waar hij gestolen werd”, aldus Serge Hogie, de partner van Sybran.

Vorige week vrijdag merkte Sybran Parent omstreeks 17 uur dat haar wagen, die geparkeerd stond op de parking van turnclub Flink en Fris, verdwenen was. Onder andere haar gsm en heel wat turnmateriaal, dat gebruikt zou worden bij de organisatie van een kampje, waren mee verdwenen.

Sybran en haar man Serge Hogie schakelden onmiddellijk de politie in. “Via camerabeelden zou de auto kort na de diefstal gespot zijn op de E403 richting Frankrijk. We dachten dat de dieven dus de grens zouden oversteken en we onze auto wellicht nooit meer terug zouden zien”, aldus Serge.

Meermaals gespot in Roeselare

Groot was de verwondering dan ook toen vrienden van het koppel het voertuig maandag spotten in de omgeving van de Delhaize in de Westlaan. “We schakelden onmiddellijk opnieuw de politie in, maar uiteindelijk werd het voertuig toen niet teruggevonden”, aldus Serge.

Ook dinsdag werd de wagen in Roeselare opgemerkt. “Samen met onze vrienden bleven we de voorbije dagen alert.” Dat leverde uiteindelijk ook resultaat op. Donderdagochtend zagen enkele vrienden van Serge en Sybran de auto geparkeerd staan langs de Notelaarstraat in Roeselare. De vrienden verwittigden onmiddellijk de politie.

Turntoestellen gestolen

De wagen werd inmiddels getakeld en politie voert een sporenonderzoek uit. Eens dat afgerond is beschikken Sybran en Serge terug over hun wagen. “We hebben onze Volkswagen nog niet in het echt terug gezien, maar uit foto’s van de vrienden leiden we af dat hij nog steeds in goede staat is. Een groot deel van de inboedel, waaronder de turntoestellen, liggen blijkbaar niet meer in de auto. Dat is jammer, maar zeker ook om praktische redenen is het wel goed dat we straks terug over de wagen beschikken”, aldus Serge.

Wie er de voorbije dagen rond reed met de wagen is momenteel onduidelijk. De politie speurt momenteel nog volop naar de daders. “Wij zijn alvast niet van plan om onze klacht in te trekken”, aldus Serge.