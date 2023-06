Gestolen Audi A6 is straks na dik een maand terug bij Izegems gezin: “Maar dit grapje heeft ons wel veel geld gekost”

Eind mei werd de Audi A6 van het gezin van Sofie Soetaert en Brecht Guillemyn uit de Masteneikstraat in Izegem gestolen. Sofie zag de daders zelfs wegrijden toen ze zelf net van reis terugkeerde. De auto werd teruggevonden in Frankrijk, maar het duurt nog tot eind deze week vooraleer ze opnieuw over de wagen kunnen beschikken.

De diefstal dateert al van de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 mei. In de regio werd in dezelfde periode ook in Ingelmunster en Rumbeke een wagen gestolen.

In Frankrijk

Sofie doet het verhaal: “Op vrijdag 2 juni werd onze wagen gespot door de Franse politie in Mons-en-Baroeul, in de omgeving van Rijsel. Hij stond stil langs de weg en was afgesloten. Maandag 5 juni werd mijn man op de hoogte gebracht dat de wagen gevonden was met de melding dat hij er vrij intact uitzag. Mijn man moest de wagen in Frankrijk terug opeisen en wat papieren in orde maken. Tegen donderdagavond 8 juni stond de wagen bij onze garagist in Meulebeke. De zaken uit de wagen (dure autostoelen, buggy,…) zijn we kwijt. Er werd ook nog een sporenonderzoek uitgevoerd. Er lagen een paar spullen in de auto die niet van ons waren, die heeft de politie meegenomen.”

Duur grapje

Maar er was ook schade aan de wagen. “Er was een grote kras in de bestuurdersdeur, een autogordel op de achterbank was doorgesneden, de beschermplaat aan de onderzijde van de wagen was ook losgewrikt en een kabel aan de onderzijde was doorgeknipt. Het servostuur was ook kapot, maar mogelijk komt dat door het depanneren. De sleutels zijn ondertussen opnieuw besteld en de nieuwe nummerplaat is ook binnen. Na alle herstellingen en een grondige reiniging denken we hem eind deze week terug te hebben. We zijn uiteraard heel blij dat onze auto terug is, maar dit grapje zal ons ook zeker enkele duizenden euro’s kosten!”