Gerant Carrefour kan Fransman (19) tegenhouden die laptops stal

De gerant van de Carrefour in Koksijde slaagde er twee weken geleden in om een 19-jarige dief uit Rijsel te klissen. Die had net drie laptops gestolen. De gerant spurtte hem achterna en kon hem stoppen aan de struiken. S.D. riskeert er nu 12 maanden cel voor.

Amper twee weken nadat de 19-jarige Fransman op heterdaad betrapt werd in de Hyper Carrefour in Koksijde stond de man al voor de strafrechter in Veurne. Van snelrecht gesproken. Maar S.D. uit Rijsel liet zich evenwel niet zien en liet verstek gaan. “Op 12 juni stal de man in de zaak drie laptops met een totaalwaarde van 1.697 euro”, sprak de procureur. “Hij probeerde achteraan de zaak ongemerkt te verdwijnen via een deur voor noodgevallen. Bij het openen van die deur ging echter een alarm af waarna de gerant kwam aangespurt en de man buiten aan de struiken met de laptops kon klissen. Intussen was S.D. al aan het bellen en reed plots een voertuig met Franse nummerplaten de parking op, die er echter meteen vandoor ging toen ze zagen dat S.D. gevat werd. We vermoeden dat dit zijn kompanen waren maar konden het voertuig niet meer vinden. S.D. verklaarde zelf dat hij de diefstallen onder druk moest plegen. Ik vraag 12 maanden cel.” Vonnis op 18 augustus. (JH)