Georgische dieven opgepakt na stelen sterke drank in Okay Houthulst

Drie Georgiërs werden dinsdagmiddag op heterdaad betrapt toen ze probeerden een aanzienlijke hoeveelheid sterke drank te stelen in de Okay in Houthulst. Het bleek dat ze eerder ook al hadden toegeslagen in Roeselare.

De winkelgerant van de Okay in de Jonkershovestraat in Houthulst belde dinsdagmiddag de politie op. In de winkel zelf werden twee Georgische mannen betrapt toen ze verschillende flessen sterke drank aan het stelen waren. De twee werden binnengehouden tot de komst van de politie. Daarna werd ontdekt dat een derde Georgiër buiten in de auto op de parking aan het wachten was. Het ging om een Peugeot 607 met Franse nummerplaat, die gebruikt werd om de gestolen goederen op te bergen en diende als vluchtauto. De politie kon de drie meteen arresteren. Daarna bleek dat het trio eerder dinsdagochtend al had toegeslagen in de Okay van Roeselare waar ze eveneens sterke drank stalen. Het trio bracht de nacht door in de politiecel en wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter die moet oordelen over hun aanhouding. Er zal onderzocht worden of ze voor nog andere feiten in aanmerking komen. (JH)