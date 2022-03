Georgische dief uit asielcentrum steelt flessen wodka om financiële zorgen

Een 42-jarige Georgische asielzoeker die in het Fedasil centrum van Moeskroen verblijft riskeert 1 jaar cel en 1.200 euro boete voor de diefstal van flessen sterke drank, vooral wodka van Grey Goose. “Hij deed dat alleen om zijn financiële zorgen te vergeten”, vindt zijn advocaat.

De Georgiër G.P. verblijft al meer dan een jaar in het asielcentrum van Fedasil in Moeskroen en werd al eens eerder veroordeeld voor een diefstal in Kortrijk. Toch ging G.P. door met zijn dieventocht. Op 12 en 17 april sloeg hij toe in de Delhaize van Anzegem en de Lidl van Roeselare.

Op 25 juni sloeg hij tweemaal toen, waaronder in de Delhaize van Diksmuide waar hij betrapt werd. De man bleek er vier flessen wodka Grey Goose gestolen te hebben. Eerder kon hij al eens tien flessen buitmaken.

“In totaal gaat het om vijf feiten van winkeldiefstal waarbij altijd flessen alcohol gestolen werden. Hij werd in Delhaize betrapt toen een bewakingsagent hem herkende van eerdere beelden en hem in de gaten hield. Hij verblijft met zijn vrouw en twee kinderen in Fedasil maar het is onduidelijk wat zijn toekomst is. Ik vraag 1 haar cel en 1.200 euro boete.”

G.P. was zelf niet aanwezig omdat hij recent een coronabesmetting opliep. Delhaize vraagt 420 euro voor zes gestolen flessen Grey Goose. “Dat is vreemd, want kijk op de site”, sprak de advocaat tot de rechter. “Zo’n fles kost bij hen 42 euro. En zij vragen 70 euro per fles. Dat kan niet. De man pleegde de diefstallen omwille van financiële reden.” Vonnis op 22 maart. (JH)