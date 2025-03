Georgiërs riskeren maandenlange celstraf na reeks winkeldiefstallen

Twee Georgiërs riskeren acht maanden cel voor een reeks winkeldiefstallen in Oostkamp. Het duo ging onder meer aan de haal met alcohol en parfum. Een klant die alles zag gebeuren verwittigde de hulpdiensten.

Een patrouille van politiezone Het Houtsche werd op 26 december vorig jaar ter plaatse gevraagd aan de Aldi in Oostkamp. Een klant verwittigde zelf de hulpdiensten nadat die met eigen ogen zag hoe twee mannen stalen. De buit bedroeg in totaal 234 euro.

De agenten konden vrij snel de wagen waarmee het duo wegvluchtte lokaliseren. Davit S. (50) werd als eerste ingerekend, maar nadien volgde ook zijn kompaan Vemkhira N. (30) die wat verder rondhing. Uit onderzoek bleek dat het duo ook als verdachten naar voor kwamen voor andere diefstallen, waaronder in de Action en Lidl in Oostkamp.

Asielaanvraag

Volgens meester Silke Brutin werd haar cliënt S. in de val gelokt. “Hij betwist dan ook de feiten”, zei meester Brutin die de vrijspraak vroeg. N. bekende wel de diefstal in de Aldi, maar zou niets gestolen hebben in de Action of Lidl. “Hij is naar België gekomen om asiel aan te vragen”, zei meester Bram Vercouter. Die asielaanvraag was een medische keuze, aangezien de dertiger een geamputeerd been heeft. Het Openbaar Ministerie vorderde een celstraf van acht maanden.

Vonnis op 22 april.