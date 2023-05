Georgiërs na cameraonderzoek opgepakt voor diefstal in Delhaize in Zarren

Afgelopen weekend kon de politie van zone Hageland (Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken en Tielt-Winge) twee Georgische dieven arresteren die twee dagen eerder hadden buit hadden gemaakt in de Proxy Delhaize van Zarren. Dankzij speurwerk van politie Polder kon de nummerplaten van de dieven geseind worden wat leidde tot hun arrestatie.

De twee Georgische dieven sloegen op donderdag 11 mei toe in de Proxy Delhaize op het Zarrenplein in Zarren. Daar konden ze onder andere flessen sterke drank stelen. Toen de diefstal opgemerkt werd waren de dieven al weggereden. De uitbater verwittigde de politie die ter plaatse kwam voor onderzoek. Op camerabeelden hoe een voertuig met Franse nummerplaten in beeld kwam als verdacht voertuig. Verder speurwerk van politiezone Polder bracht ook de nummerplaat duidelijk in beeld.

Via het ANPR-cameranetwerk kon de wagen gevolgd worden maar die reed richting het binnenland. De auto werd daarop geseind. Dat had afgelopen weekend al resultaat. Bijna 200 kilometer, op het grondgebied van de Vlaams-Brabantse politiezone Hageland kwam een hit binnen en kon de wagen gestopt worden. Aan boord zaten de twee Georgische dieven en in het laadruim werd een aanzienlijke hoeveelheid flessen sterke drank gevonden. Er loopt nu verder onderzoek welke diefstallen het duo nog meer pleegde. (JH)