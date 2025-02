Georgiërs die sterke drank stalen aangehouden na diefstal in minstens zeven buurtwinkels

De onderzoeksrechter in Ieper heeft drie Georgische mannen van 28, 31 en 32 jaar aangehouden omdat ze ervan verdacht worden minstens zeven diefstallen te hebben gepleegd in buurtwinkels in West-Vlaanderen. Dinsdagmiddag werden ze op heterdaad betrapt in de Okay in Houthulst toen ze sterke drank stalen. In hun auto werden acht flessen whisky gevonden die ze eerder stalen in de Okay van Roeselare.

Het was een winkeldetective van de Okay in de Jonkershovestraat in Houthulst die twee mannen dinsdagmiddag op heterdaad betrapte. Het duo was een aanzienlijke hoeveelheid sterke drank aan het stelen. Hij hield hen staande tot de komst van de politie Polder. Die trof op de parking een derde Georgiër aan. Hij zat in een Peugeot 607 met Franse nummerplaat, die gebruikt werd als vluchtauto. Daarnaast werden alle gestolen flessen ook in die auto vervoerd. De politie arresteerde het drietal en trof in de auto nog eens acht flessen whisky aan, die werden dinsdagochtend gestolen in de Okay van Roeselare.

Het trio verscheen nu voor de onderzoeksrechter in Ieper. “Ze werden aangehouden op verdenking van diefstal en bendevorming”, meldt het parket. “Ze worden ervan verdacht minstens zeven diefstallen te hebben gepleegd in warenhuizen en buurtwinkels in Houthulst, Passendale, Zonnebeke, Koekelare en Eernegem. Het parket werd op de hoogte gebracht en vorderde de onderzoeksrechter. De mannen werden gisteren voor de onderzoeksrechter geleid, die besliste hen aan te houden op verdenking van diefstal en bendevorming. Ze verschijnen morgen voor de raadkamer in Ieper.” (JH)