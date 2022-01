Gemeenteschool Klavertje Vier in Moorslede kreeg vandalen over de vloer

De gemeenteschool Klavertje Vier langs de Roeselaarsestraat in Moorslede kreeg vrijdagmiddag vandalen over de vloer.

Iets na tweeën ging het alarm van de school af. Medewerkers van de school gingen onmiddellijk een kijkje nemen. Men stelde ter plaatse vast dat verschillende deuren ernstig waren beschadigd. “Het gaat om een erge vandalenstreek. Zowel de deur naar het secretariaat als die naar de kleuterklassen en de opvang werden zwaar beschadigd. Op het eerste zicht is er niets verdwenen”, aldus schepen voor Onderwijs Jürgen Deceuninck (STERK).

De school verwittigde vrijdagmiddag onmiddellijk de politie. Een onderzoek is inmiddels opgestart. “Het is niet leuk om het jaar op een dergelijke manier te eindigen. Hopelijk worden de vandalen geklist, dit kan echt niet door de beugel. We bekijken alvast de mogelijkheid om in de nabijheid van de school een camera te installeren”, besluit de schepen.