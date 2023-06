Gemeente De Panne roept op om geen bloemen uit perken te stelen: “Uit respect voor onze groendienst”

De gemeente De Panne doet een opmerkelijke oproep naar mensen die al eens een bloemetje stalen uit de pas aangeplante perkjes doorheen de gemeente. “Het loopt een beetje de spuigaten uit de laatste tijd want al zo’n 400 bloemen werden gestolen”, zegt schepen Wim Janssens. “Het is geen staatszaak maar we vragen vooral respect voor ons gemeentepersoneel die hard hun best doet om duizenden bloemen aan te planten.”

De Panne is al jaar en dag een echte bloemengemeente en tientallen bloemenperken fleuren de gemeente op vanaf het voorjaar. Het gemeentepersoneel heeft dan ook de handen vol om alle bloemen keurig aan te planten en te onderhouden. Het zorgt voor een frisse uitstraling in de gemeente. Helaas heeft het ook een keerzijde want de laatste weken worden steeds meer bloemen gestolen uit de perken. Het loopt zelfs zo de spuigaten uit dat de groendienst aan het gemeentebestuur vroeg om de dieven te sensibiliseren dat niet meer te doen.”

Respect voor werk

“Volgens onze groendienst werden al zo’n 300 tot 400 bloemen gestolen”, zegt schepen van Openbaar Domein Wim Janssens. “Dat is ongeveer 1% van het totale aantal bloemen die de groendienst aanplant. Elk jaar worden tienduizenden bloemen aangeplant om onze naam van bloemengemeente alle eer aan te doen. Maar steeds vaker merken we lege gaten in de bloemperken. Daar worden zelfs bloemen met potgrond en al uit de grond getrokken. Het is vooral dit jaar merkwaardig dat er zoveel verdwijnen. De bloemen worden telkens opnieuw aangeplant door onze medewerkers die dit met veel toewijding doen. We willen de mensen dan ook sensibiliseren dit niet meer te doen. Geniet van onze bloemenpracht maar heb respect voor het werk van onze groendienst en laat de bloemen staan waar ze horen.” (JH)