Geld gestolen nadat vrouw handtas vergeet in kledingzaak

Een vrouw uit Veurne werd donderdagmiddag van haar geld bestolen in Koksijde.

De vrouw bezocht even voor 13 uur een kledingzaak in de Albert I-Laan in Nieuwpoort. Bij het passen van kledij hing ze haar handtas aan de kapstok in het kleedhokje.

Wanneer ze buiten de winkel is besefte ze dat dat ze haar handtas vergeten was in de zaak. Ze keerde op haar stappen terug maar stelde vast dat haar brieventas intussen uit haar handtas was verdwenen.

Enkele uren later werd de brieventas op de Zeedijk aangetroffen zonder het geld. De vrouw deed aangifte bij de politie. (JH)