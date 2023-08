Geld gestolen na inbraak in auto in Nieuwpoort

In de Dudenhofenlaan in Nieuwpoort werd in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in een wagen.

Een Renault Captur was achtergelaten op de oprit van een woning, maar die oprit bleek niet afgesloten te zijn. De auto werd er tussen 20 uur donderdagavond en vrijdagochtend 8 uur nagelaten toen de diefstal ontdekt werd.

Een onbekende dader kon de nochtans afgesloten Renault openen zonder schade aan te richten. Het handschoenkastje werd doorzocht en er werd een geldsom uit een brieventas gestolen. Politiezone Westkust kreeg een aangifte en onderzoekt de feiten. (JH)