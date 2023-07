Geld gestolen en veel wanorde gemaakt bij inbraak in vakantiehuis in De Panne

In de Kinkhoornlaan in De Panne werd ingebroken in een vakantiewoning. De feiten werden woensdag vastgesteld, maar van wanneer de inbraak precies dateert is niet duidelijk.

De dief ging er naar de oprit van de vakantiewoning en drong het huis binnen door de luiken van de ramen te forceren en het raam stuk te slaan met een steen. Daarna ging de inbreker binnen in de woning en doorzocht er alle kasten en ruimtes. Daarbij werd veel wanorde aangericht. Er werd uiteindelijk een geldsom gestolen. De politie voert een onderzoek. (JH)