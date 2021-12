Geld gestolen bij inbraak in woning in Ingelmunster

De brandweer moest zaterdagavond tussenkomen langs de Meerstraat in Ingelmunster om een gat in een achterdeur te dichten. Even voordien had een inbreker er via die weg zich een toegang verschaft tot de woning.

De inbraak gebeurde wellicht tussen 17 en 19 uur. De inbreker sloeg de achterdeur in glas kapot en doorzocht in de woning alle kasten. De indringer had het vooral gemunt op geld en nam onder andere geld uit de spaarpotjes die in de woning vond.

De politie kwam zaterdagavond ter plaatse en deed de nodige vaststellingen. Het onderzoek naar wie achter de inbraak zit is momenteel volop lopende.

