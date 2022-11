Geld en juwelen gestolen nadat inbreker gat in raam maakt

In de Leeuwerikenweg in Sint-Idesbald nabij Koksijde werd een inbraak vastgesteld in een woning.

De inbraak dateert van tussen 3 en 5 november. De bewoner van het huis in de Leeuwerikenweg was op vakantie en keerde zaterdagmiddag even voor 15 uur terug. Bij de terugkomst werd de inbraak dan vastgesteld.

Plat dak

Een onbekende dief begaf zich eerst naar de tuin van de woning. Hij of zij nam een houten tuinstoel om op het plat dak te kruipen. De onbekende maakte een gat in een raam, opende het raam en verschafte zich toegang tot de eerste verdieping. De verdachte doorzocht deze verdieping en ging aan de haal met geld en juwelen. Hoe groot de buit is kon nog niet bepaald worden. De eigenaar moet alles nog in detail bekijken. Er werd aangifte gedaan bij politiezone Westkust die de feiten verder onderzoekt. (JH)