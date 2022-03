Gefrustreerde man voor rechter nadat hij 22 vinken de nek omwringt: “Zijn excuses hoef ik niet, wel gerechtigheid”

“Ik geen vinken, dan niemand geen vinken”, dacht D.V. (60) toen hij in Houthulst 26 vogels pikte bij een buurvrouw. Daarvan wrong hij er 22 vakkundig de nek om. De dader handelde uit frustratie omdat hij van zijn toenmalige vriendin geen vinken mocht kweken. “Je wenst dit niemand toe”, zucht slachtoffer en eigenaar van de vinken Kris Verslype (45) uit Houthulst.

Op vakantie plots een telefoon krijgen dat jouw vinken zijn gestolen. Het is een boodschap die je als vogelkweker niet wil krijgen. “Ik was in juni 2019 samen met mijn vrouw op reis in Turkije toen ik te horen kreeg dat er iemand vogels van mij had gestolen”, zucht vinkenier Kris Verslype uit Houthulst. “Het ging om 26 vinken die bij mijn moeder in kooitjes zaten. De dader had die stuk gemaakt en de dieren meegenomen. Onze vakantie was meteen om zeep.” Kris begon vanuit Turkije rond te bellen om informatie. Vrienden van hem gingen op onderzoek en via een tip vonden die aan het bos van Houthulst 22 onthoofde vinken. Daarbij ook resten van de vogelkooien. 4 andere vinken waren aan de moordpartij ontsnapt en konden wegvliegen.

De dader bleek een overbuur van de moeder van de vinkenier. De man handelde blijkbaar uit woede na een ruzie met zijn vriendin. D.V. wou blijkbaar ook starten met het houden van vinken, maar zijn vriendin zag dat niet zitten. “Ik geen vinken, niemand geen vinken”, dacht de man, waarop hij binnenbrak in de tuin van de buurvrouw. “Het ergste is dat ik die man kende. Nooit heb met hem problemen gekend en dat doet hij zoiets”, aldus eigenaar van de vinken Kris Verslype.

Fikse schadevergoeding

D.V. moet zich nu voor de rechter in Ieper verantwoorden voor de feiten. De openbare aanklager vordert een celstraf met voorwaarden en een geldboete van 2.000 euro. Het slachtoffer vraagt een schadevergoeding van 12.000 euro. “Mijn cliënt was gefrustreerd”, aldus zijn raadsman Kris Vincke (jawel!). “Toen hij ’s morgens anderdaags wakker werd herinnerde hij zich niets meer. Hij kan het zelf niet kaderen waarom hij dat deed en hij iemand schade toebracht waarmee hij vroeger nog nooit problemen had.” De dader had voor de diefstal een cocktail van bier, ricard en pijnstillers genomen. Ondertussen zou hij zich laten begeleiden door een psychiater. D.V. hoopt op opschorting van straf.

“Ik heb nooit excuses gekregen van die man, maar ik hoef dat ook niet”, zegt Kris Verslype. “Er werd al eens een diefstal gepleegd bij mij, maar wat er in 2019 gebeurde tart toch alle verbeelding. Gelukkig hou ik nog op andere plaatsen vinken, zodat ik kon blijven deelnemen aan wedstrijden. Het is een hobby die ik al 20 jaar beoefen en altijd met passie heb gedaan. Mocht dat niet zo zijn geweest dan was ik er na de diefstal wellicht mee gestopt. Ik hoop dat ik dit nooit van mijn leven nog moet meemaken.” Vonnis 25 april.