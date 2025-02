Geen vrijspraak, wel mildere straf voor lid van bende koperdieven die geklist werden na feiten in Beernem

Een 43-jarige Roemeen heeft voor de Brugse rechtbank dertig maanden effectieve celstraf gekregen voor zijn aandeel in een bende koperdieven. Marius C. kreeg eerder bij verstek 37 maanden cel, maar de man tekende verzet aan.

Koperdieven sloegen in het najaar van 2023 twee keer toe op de spoorweg in Beernem. Daar maakten ze voor meer dan 30.000 euro draad buit. Na seining werd hun wagen op 5 december 2023 getraceerd in Libramont, waar liefst zeven kilometer koperdraad werd gestolen. Costel H., Aurel-Marian H. en Bogdanel N. werden ingerekend. Onderzoek linkte hen aan gelijkaardige diefstallen in Lint en Kontich en een poging tot diefstal in Bree.

Volgens het OM gaat het om een professionele dievenbende. “Na de feiten wisselden ze van nummerplaten en de buit werd verkocht in Nederland”, verduidelijkte procureur Lode Vandaele. “Dergelijke feiten ontwrichten de maatschappij.” Vandaele merkte daarbij op dat beklaagden in andere dossiers niet op de rechtbank waren geraakt omdat hun trein vertraging had door een koperdiefstal.

Aurel-Marian H. en Bogdanel N. kregen respectievelijk veertig maanden en drie jaar effectief. Costel H., die elke betrokkenheid ontkende, kreeg dertig maanden cel. Een vierde beklaagde, Marius C. (43), kreeg bij verstek 37 maanden cel. Na zijn arrestatie tekende de man verzet aan. Op zijn nieuwe proces vroeg hij vorige maand de vrijspraak. “Op het moment van enkele feiten was hij in Roemenië. Hij lag er in het ziekenhuis of volgde er rijlessen”, aldus advocate Kyana Carpels.

De rechtbank achtte de man opnieuw schuldig aan de feiten, maar milderde zijn celstraf. (AFr)