Geen extra straf maar wel 26ste veroordeling na diefstal 37 euro voeding

Een 43-jarige man uit Nieuwpoort is vandaag door de strafrechter in Veurne al voor de 26ste keer veroordeeld. Deze keer kreeg G.K. geen extra straf opgelegd omdat hij in maart al eens 12 maanden cel kreeg voor gelijkaardige diefstallen.

Op 9 maart van dit jaar kreeg de 43-jarige G.K. al eens 12 maanden cel voor een reeks diefstallen, waaronder in een voedingswinkel in Nieuwpoort. Dat ging over feiten die zich afspeelden eind vorig jaar. Op 4 januari werd de man echter opnieuw betrapt in dezelfde winkel.

“Hij stal er voor 37 euro aan voeding in een winkel in Nieuwpoort”, sprak de procureur. “Hij stopte alles in een rugzak, zette die aan de kassa maar werd betrapt en spurtte weg van de uitbater. Die kende hem immers, want het ging al om de zoveelste diefstal. Kort daarvoor werd hij daar immers al betrapt en we hadden hem nog maar net gedagvaard. Op 9 maart kreeg hij 12 maanden cel voor een reeks diefstallen, onder andere in dezelfde winkel. We kunnen G.K. niet zo snel dagvaarden als dat hij feiten pleegt.”

De rechter oordeelde dat G.K. geen extra straf moest worden opgelegd maar dat hij de bestolen winkelier wel 37,41 euro terug moet betalen. Nog saillant detail: G.K. zit momenteel in de cel omdat hij meer dan 3 jaar effectieve celstraf heeft openstaan. De man was in het gevangenenbusje onderweg naar de rechtbank om zijn straf te aanhoren maar misdroeg zich tijdens de rit zodanig dat ze besloten om rechtsomkeer te maken. (JH)