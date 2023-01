Garagist Patrick uit Zonnebeke betrapt terugkerende dief en zet achtervolging in:“Maar ik stopte aan de grens: het is me niet waard om slagen te krijgen voor diesel”

Garagist Patrick Leniere (49) betrapte woensdagavond minstens één dieseldief op heterdaad bij zijn vrachtwagen in Zonnebeke, amper twee weken na een eerste diefstal. De dief sloeg op de vlucht, maar Patrick zette de achtervolging in. Ondank verschillende schijnmanoeuvres op de autosnelweg kon hij kilometerslang bij het verdacht voertuig blijven. “Maar ik stopte aan de grens: het is me niet waard om slagen te krijgen voor mazout”, zegt de garagist die door zijn achtervolging toch belangrijke info vergaarde voor verder onderzoek door de politie.

Twee weken geleden werd tweehonderd liter diesel gestolen uit een trekker van garage West-Trucks langs de Reutelhoekstraat op industriezone De Polderhoek in de Zonnebeekse deelgemeente Geluveld.

Afgelopen woensdagavond werd er opnieuw een brandstofdiefstal gepleegd. De camera’s van zaakvoerder Patrick Leniere registreerden even voor 22 uur een witte bestelwagen, die eerst de omgeving verkende en zich dan parkeerde naast de brandstoftank van een vrachtwagen.

Plots wordt de dief opgeschrikt door een andere wagen, die de parking oprijdt: Patrick kwam enkele onderdelen afzetten, zag de bestelwagen nog wegrijden en twijfelde niet.

Schijnmanoeuvres

“Ik heb de achtervolging ingezet via de nabijgelegen autosnelweg A19”, vertelt hij. “Echt snel reed de bestelwagen niet, wellicht door de zeshonderd liter gestolen diesel in de laadruimte. Hij probeerde me af te schudden met schijnmanoeuvres. Bij de afritten van Wervik en Menen deed hij telkens alsof hij de afslag nam, maar op het laatste moment reed hij toch weer de A19 op. Bij Moeskroen draaide hij enkele toertjes op rotondes.”

“Ik stopte uiteindelijk aan de Franse grens. Tja, wat moest ik doen? Ik had bij wijze van spreken enkel mijn zakdoek in mijn zak. Wie weet wat zij allemaal bij hadden. Het is me niet waard om slagen te krijgen voor mazout.”

Toch had Patrick wat hij wou. “Zijn nummerplaat. Ik had geen papier en stylo, maar belde mijn zoon vanuit de wagen en gaf dit door.”

Peugeot Expert

Politiezone Arro Ieper startte een onderzoek en waarschuwt om uit te kijken voor het Frans voertuig van het merk Peugeot en het ouder type Expert. “Als u dit voertuig opmerkt in de buurt van vrachtwagens, of ander verdacht gedrag, neem dan contact op met onze dispatching via 057 23 05 00”, klinkt het.

“Je moet maar durven om na twee weken al terug te keren”, stelt Patrick. Zijn “familiale garage” verdeelt vracht- en bestelwagens van het merk MAN is er al actief sinds 1997. Ook zijn vrouw Nele Dejonghe (47) en zes medewerkers werken in het bedrijf.

“Behalve deze twee diefstallen maakten we hier gelukkig nooit eerder gelijkaardige feiten mee”, zegt hij. “Nu plots wel. Omwille van de dure dieselprijs, zeker? Al is die de laatste tijd weer een stuk gezakt. De gestolen diesel ben ik definitief kwijt, maar misschien kan die bende gevat worden dankzij mijn achtervolging. En blijven ze voortaan van ons gerief.” (TP)