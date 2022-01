Garage Lagrou slachtoffer van diefstal op nieuwjaarsnacht

Philip en Trui hadden ongewenste gasten tijdens nieuwjaarsnacht in de garage, vlakbij hun woning. Dieven braken drie deuren open en gingen aan de haal met muntstukken en autosleutels.

Philip Lagrou (54) en Trui Lootvoet (53) zijn sinds 1946 de derde generatie in de Ieperse garage Lagrou, die de merken Renault en Dacia verdeelt in de westhoek. Hun garage is gevestigd aan de Veurnseweg tussen de stadskern van Ieper en deelgemeente Brielen.

“Tijdens oudejaarsnacht werden we rond vijf uur ’s ochtends opgeschrikt uit onze slaap door het alarm van onze garage, want we wonen vlakbij”, vertelt het koppel. “Toen we gingen kijken, zagen we nog net twee mannen wegvluchten richting Ieper, vermoedelijk naar een vluchtwagen die klaarstond. De automatische schuifdeur was geforceerd van onze nieuwe, grotere en hedendaagse showroom, die nog in aanbouw is. Binnen waren nog twee deuren opengebroken bij de burelen aan de achterkant van de nieuwe showroom. Ze gingen brutaal tekeer met een koevoet. En dan nog op zo’n zichtbare plaats, vlakbij de straatverlichting.”

Muntstukken en autosleutels verdwenen

Veel hebben ze niet gevonden. “Enkel muntstukken van een en twee euro… alles samen zo’n vijftig euro aan kleingeld. Daarvoor hebben ze ons heel wat schade berokkend en ons veiligheidsgevoel is weg.”

De daders lieten heel wat schade achter. © Thijs Pattyn

Bij nader onderzoek bleken ook twee autosleutels verdwenen. “Het gaat om twee sleutelkaarten voor voertuigen bij de garage. Een van die wagens staat momenteel veilig achter een afgesloten poort. De andere staat langs de straat. Van die wagen moeten we een of twee wielen verwijderen, zodat ze die niet kunnen meenemen als ze terugkomen. Intussen wachten we op nieuwe sleutels.”

Oproep naar getuigen

Het koppel doet een oproep naar getuigen. “De Veurnseweg is een drukke weg. Op oudejaarsnacht moet er veel passage geweest zijn. Hopelijk zijn er getuigen, die iets gezien hebben tussen 4 en 5.15 uur ’s ochtends. Alle tips zijn welkom. Het is de eerste keer dat dit ons overkomt, en hopelijk de laatste keer. Onze nieuwe showroom staat nog leeg. Wat ze hier dachten te vinden, blijft voor ons een raadsel. We zijn het jaar niet goed gestart.”

Het koppel deed aangifte bij politiezone Arro Ieper, die een onderzoek is gestart. (TP)