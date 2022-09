Fransman vrijgesproken voor inbraak in Waregem

Een 52-jarige Fransman uit Wattrelos is door de correctionele rechtbank van Kortrijk vrijgesproken voor een inbraak in de woning van de uitbater van Bar Hermanos in Waregem. Te veel twijfel en te weinig harde bewijzen, vond de rechter.

Op 15 augustus 2021 drong een duo de woning in de Processiestraat in Waregem binnen. Er verdween zo’n 25.000 euro cash geld, inkomsten van het café en spaargeld. Op de camera kon iemand herkend worden die als twee druppels water op Rabah T. uit Wattrelos trok. Bovendien kon zijn Mercedes in de buurt gespot worden. Dezelfde avond kon de auto door een camera aan meer dan 200 kilometer per uur op de E17 richting Frankrijk opgemerkt worden.

T. liep in Frankrijk al verschillende veroordelingen voor diefstallen op en kon niet meteen opgepakt worden. Dat gebeurde na seining pas op de luchthaven van Charleroi. Sindsdien verbleef hij in de cel. Toch bleef hij volhouden dat hij niets met de inbraak te maken had. Hij vroeg dan ook de vrijspraak. Daar ging de rechter op in. Het ontbreken van inbraaksporen, twijfels of de man op de camera wel Rabah T. was en twijfels of de auto op de camera wel zijn auto was, leidden tot de vrijspraak. Als het parket niet in beroep gaat, wordt T. vrijgelaten. Het slachtoffer blijft voorlopig zonder schadevergoeding achter. (LSi)