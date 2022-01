Fransman slapend in bushokje aangetroffen na diefstal iPhone in De Panne

Een 38-jarige Fransman heeft de politie zondagochtend wat werk bezorgd in De Panne. Er kwam wat speurwerk aan te pas om hem als dief van een iPhone te ontmaskeren.

Het was rond 7.30 uur zondagochtend toen de politie Westkust een melding kreeg dat een onbekende man een horecazaak was binnen gekomen en in de gelagzaal een gsm-toestel van de poetsvrouw had gestolen. Hierna was hij in onbekende richting vertrokken met een fiets aan de hand.

De politie verspreidde een bericht via Buurtpreventie24. Hierop kwam snel een reactie van een bewoner in de Dynastielaan die meldde dat de onbekende wellicht om 7.20 uur op zijn keukenraam had getikt en om een tas koffie vroeg. Dit werd hem geweigerd en daarop fietste de man weg.

Na een oproep van een andere horecazaak in de Strandlaan in Koksijde trof de politie de uiteindelijke verdachte aan slapend in een bushokje. Hij was op dat moment in het bezit van de gestolen iPhone. Het gaat om een 38-jarige Franse onderdaan. Er werd ern pv opgesteld. (JH)