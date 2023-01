Fransman die buggy stal in Ieper gevat na ongeval en achtervolging door eigenaar

Een 39-jarige man uit Ieper betrapte zondagochtend vroeg twee dieven die twee offroadbuggy’s kwamen stelen uit een loods aan zijn woning. Hij sprong daarop in zijn Dodge RAM en zette de achtervolging in op het duo.

Enkele kilometers verder kwam het tot een crash waarbij de pick-up op zijn dak belandde en de twee buggy’s in de gracht. “De twee dieven vluchtten daarop te voet weg maar na een zoekactie met speurhond kon een Fransman gearresteerd worden”, zegt Glenn Verdru van politiezone Arro Ieper.

Het was rond 6.40 uur toen de 39-jarige man die in de Dikkebusseweg in Ieper woont twee dieven betrapte in zijn loods. Het duo had het gemunt op twee offroadbuggy’s om op landerijen mee te rijden, een soort van quads met dak op. Het duo stoof er in de buggy’s vandoor. De 39-jarige man aarzelde geen seconde en sprong in zijn Dodge RAM om de achtervolging op het duo in te zetten. Intussen bracht hij de politie op de hoogte die enkele ploegen naar de plaats stuurde. Lang duurde de achtervolging echter niet. Ze eindigde enkele kilometers verderop abrupt na een aanrijding.

Zoekactie met speurhond

“Op het Bijlanderpad naast de waterloop was het ter hoogte van de Kalleputstraat tot een ongeval gekomen”, zegt Glenn Verdru van Arro Ieper. “De man had in zijn Dodge RAM de achtervolging ingezet op de buggy’s maar die reden aan hoge snelheid weg richting het pad naar Sint-Elooi. Aan de waterloop zijn de drie voertuigen met elkaar in botsing gekomen. De Dodge eindigde daarbij op zijn dak en de twee buggy’s eindigden in de gracht. De twee inzittenden kropen meteen recht en vluchtten weg via de velden. Intussen waren drie politieploegen al in de buurt en zij zetten meteen een zoekactie op. Daarbij werd ook een speurhond ingezet. We konden een van de verdachten oppakken. Het gaat om een 26-jarige Fransman. De andere verdachte is momenteel nog spoorloos.”

Na het ongeval kwamen ook twee ambulances ter plaatse want zowel de 39-jarige man in zijn Dodge als de Fransman liepen lichte verwondingen op. Niemand moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Het parket van Ieper onderzoekt de zaak verder. (JH)