Fransman (20) mag cel verlaten na betrokkenheid bij autodiefstallen en homejacking: “Rekening gehouden met feit dat u terug wil gaan studeren”

Een 20-jarige Fransman krijgt dertig maanden cel met uitstel voor zijn betrokkenheid bij meerdere autodiefstallen. Bij een homejacking werden slachtoffers met vuurwapen bedreigd tot ze hun autosleutels af gaven. De jongeman maakte deel uit van een grotere bende maar stond als enige terecht.

Een georganiseerde dievenbende, wellicht bestaande uit een viertal personen, trok op 21 februari vorig jaar op strooptocht nabij de Franse grens. In Zwevegem beukten ze rond 6 uur ’s morgens de deur van een woning in. De bewoners schrokken wakker en stootten op twee mannen in bivakmuts. Een van hen was gewapend en eiste de sleutels van hun Audi.

De daders, die aangekomen waren in een witte BMW, namen met beide wagens de vlucht. De inzittenden van de BMW konden ontkomen maar de Audi crashte iets verderop in een veld. De politie hield een zoekactie met een helikopter en uiteindelijk werd de 20-jarige Ilan O. aangetroffen onder een struik.

De man wijzigde doorheen het onderzoek meermaals zijn verklaring en vertelde op het proces een vreemd verhaal over hoe hij door andere mannen meegenomen werd naar België. Volgens zijn advocaat was hij enkel op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. “Er is geen enkel objectief bewijs tegen mijn cliënt.”

In de gsm van O. werden achteraf wel tal van foto’s van gestolen wagens gevonden. De rechter achtte zijn verhaal uiteindelijk compleet ongeloofwaardig en verklaarde alle feiten bewezen. Alle feiten, want naast de homejacking in Zwevegem bleken de dieven diezelfde nacht ook een auto te hebben gestolen in het Waalse Rumes en twee pogingen te hebben ondernemen in Spiere-Helkijn.

Bij een daarvan werden ze bij de voordeur opgeschrikt toen een bewoner hen opmerkte en alle lichten aan stak. Bij een andere woning braken ze met succes in maar maakten ze enkel een oplader buit. Ook hier namen ze de benen toen de bewoner hen betrapte. De man probeerde hen nog tegen de houden en raakte daarbij gewond.

Ilan O. zat sinds de feiten in voorhechtenis maar mag de cel nu verlaten. “Ik heb geoordeeld dat dit volstaat voor mij”, sprak de rechter. “Ik heb rekening gehouden met het feit dat u terug wil gaan studeren.”