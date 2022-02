Fransen veroordeeld tot zes maanden cel na diefstal emmers tabak

Drie Fransen uit de streek rond Calais hebben elk zes maanden effectieve celstraf gekregen voor de diefstal van 9 emmertjes met tabak. Ze moet ook elk 1.200 euro boete betalen.

Op 8 februari 2020 trokken Steeven D., Jordan J. en Jordan V. naar een tabaksshop in Adinkerke vlak bij de Franse grens. Terwijl een van hen in de wagen bleef wachten gingen zijn twee kompanen de zaak binnen. “Uit de rekken graaiden ze 9 emmers met tabak bij elkaar”, sprak de procureur.

“Daarmee wandelden ze naar buiten. Het gaat om een totale buit van 1.324 euro, wat toch niet min was. Toen ze de tabak in de auto hadden ingeladen keerden ze terug naar de winkel. Daar namen ze nog eens acht emmers tabak vast. Een klant had echter alles gezien en riep naar de uitbater waarop de politie gebeld werd. De acht emmers lieten ze achter waarna ze in hun auto wegreden. De nummerplaat kon echter genoteerd worden waarna de bestuurder in Calais opgepakt kon worden. Daarna kwamen de twee anderen ook in beeld.”

De drie stuurden echter hun kat voor het proces en kregen elk bij verstek zes maanden cel en 1.200 euro boete. De eigenaar van de tabaksshop stelde zich geen burgerlijke partij. (JH)