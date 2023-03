Franse verdachte na 3,5 jaar voor rechter na diefstal 2 auto’s in Waregem: “Kapitale fout gemaakt”

Zo’n 3,5 jaar nadat in Waregem bij een inbraak in een woning een Audi A4 en een Renault Mégane verdwenen, is één van de drie verdachten geïdentificeerd. De 27-jarige man uit Roubaix daagde niet op voor zijn proces in Kortrijk maar ontkende tijdens zijn verhoor bij de inbraak betrokken te zijn. Maar de rechter bleef wat op zijn honger zitten…

In de nacht van 16 op 17 juli 2019 braken drie daders binnen in een woning in Waregem. Ze gingen met een fototoestel, gsm’s, een i-pad maar ook de autosleutels van het gezin aan de haal. Op de oprit startten de daders de Audi A4 en Renault Mégane van de bewoners en verdwenen in de nacht. Pas ’s ochtends kon de diefstal opgemerkt worden. Op camerabeelden in de buurt was ’s nachts een verdachte Volkswagen Polo met Franse nummerplaten opgemerkt.

Op 18 juli kon de gestolen Audi A4 in het Franse Wattrelos teruggevonden worden. Een vingerafdruk en DNA leidden naar Mouhai Eddine B. uit Roubaix. Zowel de Fransman als de Volkswagen Polo werden geseind. Pas begin 2022 kon B. gevonden en verhoord worden. Hij ontkende bij de inbraak betrokken te zijn geweest. “Ik moest op vraag van vrienden enkele spullen uit die auto halen”, verklaarde hij de aanwezigheid van zijn vingerafdruk en DNA in de auto. Hij is nochtans geen onbekende voor het Belgische en Franse gerecht voor diefstallen.

Grensovergang

Ook de verdachte Volkswagen Polo kon enige tijd later aan de grensovergang in Rekkem (Menen) tegengehouden worden. De eigenaar kon opgepakt worden maar werd opnieuw vrijgelaten, zelfs zonder verhoor. “Een kapitale fout om verdere informatie te verzamelen”, vond rechter Guido Casier. De man bleek na telefonie-onderzoek niet in Waregem aanwezig te zijn geweest. “Maar een verhoor had meer informatie naar eventuele andere daders kunnen verzamelen”, vond rechter Casier. De openbare aanklager vroeg de Fransman uit Roubaix tot celstraf van 18 maanden te veroordelen. Van de Renault Mégane kwam nooit nog nieuws. Een gestolen i-pad werd op 9 augustus op de parking van warenhuis Auchan in het Franse Roncq geactiveerd. Uitspraak op 5 april. (LSi)