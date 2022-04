Franse ramkrakers veroordeeld tot 18 maanden cel na diefstal van chocolade in plaats van tabak

Drie Noord-Franse ramkrakers krijgen elk 18 maanden cel met uitstel na een drieste ramkraak op een tabaksshop in Adinkerke. Ze wilden een grote slag slaan en tienduizenden euro’s sigaretten stelen en gingen zelfs op voorverkenning. Eenmaal binnen raakten ze niet tot bij de afgesloten tabak en dropen dan maar af… met tabletten chocolade.

De drieste ramkraak dateert al van de vroege ochtend van 13 februari en daarbij werd toch flink wat ravage aangericht in de tabaksshop Real Tabak&Co XL, op de Dijk in Adinkerke, enkele kilometers van de Franse grens.

Voorverkenning

De drie Noord-Franse mannen hadden hun plan goed uitgekiend en voorbereid. Ze waren wellicht zelfs op voorverkenning geweest om die vroege ochtend snel te kunnen toeslaan. Het plan was om tienduizenden euro’s aan tabak en sigaretten te stelen. Met een BMW zouden Sliman E., Lenny B. en Hadzine E. de etalage van de zaak rammen en even verderop stond een Mercedes Sprinter klaar. Eenmaal de toegang geforceerd zou de bestelwagen dichterbij worden gezet om vol te stouwen met tabak en zo snel mogelijk weg te wezen. “Alleen mislukte hun plan schromelijk”, sprak de procureur.

“De ramkraak met de BMW lukte wel nog, maar eenmaal binnen bleek dat alle tabak op een andere en veel beter beveiligde plaats bewaard werd. De dieven konden er niet bij komen. Ze dachten heel veel tabak te kunnen stelen maar moesten afdruipen met enkele grote partijen chocolade om toch niet met lege handen te moeten vluchten. Die buit bedroeg toch nog 271 euro.”

Snel opgelost, traag uitgeleverd

De zaak werd al een maand na de ramkraak opgelost. Na DNA-sporen in de achtergelaten BMW en via ANPR-camera’s kon de bestelwagen in beeld gevat worden. Via samenwerking met de Franse politie kwamen de drie verdachten in beeld. Die werden dan opgepakt toen ze op 21 maart samen in dezelfde bestelwagen rondtoerden. Het duurde echter een hele poos eer ze uitgeleverd werden aan België en alle onderzoekdaden gesteld werden. De drie kregen nu allen 18 maanden cel met uitstel. Voor Sliman E., die als enige verstek liet, bedraagt het uitstel maar de helft van de totale celstraf. (JH)