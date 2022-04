Franse poetsvrouw ontkent diefstal 40.000 euro bij welgestelde bejaarde vrouw in Nieuwpoort

Een poetsvrouw die net over de grens in Frankrijk woont, riskeert zes maanden cel voor huisdiefstal bij een welgestelde 83-jarige vrouw uit Nieuwpoort. De bejaarde vrouw zegt dat er zeker 40.000 euro gestolen werd, maar harde bewijzen zijn er niet.

De Française C.M. was een tijdlang als poetsvrouw aan de slag bij de 83-jarige M. uit Nieuwpoort. “Ze poetste er en deed er klusjes”, zegt de advocaat van M. “De vrouw is welgesteld en verhuurt verschillende appartementen. Ze heeft ook altijd grote sommen cash geld in huis liggen. Ze moest een tijdlang elke middag naar het ziekenhuis in Brugge om bestraald te worden omdat ze leed aan borstkanker. Het viel haar na een tijdje op dat er steeds geld en juwelen verdwenen werden. Volgens onze berekeningen zeker 40.000 euro maar het is jammer dat er geen huiszoeking bij C.M. in Frankrijk kon worden gehouden.”

Dievenval

Nu staat de poetsvrouw slechts terecht voor de diefstal van 700 euro en 1 Swarovski juweel. “Harde bewijzen voor meer hebben we niet, het blijft bij vermoedens”, zegt de procureur. “Op 9 februari zette de politie een dievenval op met gemarkeerde geldbriefjes die later in haar BH werden teruggevonden. Ik vraag zes maanden cel en 1.200 euro boete.”

De advocaat van C.M. vindt dat te hoog. “Men schiet hier met een kanon op een kleine mug. Het onderzoek bij de bank heeft geen bewijzen opgeleverd dat ze grote bedragen stal. C.M. zag haar twee kindjes van 10 en 12 jaar nu al drie maanden niet meer. Ik vraag haar vrij te laten voor Moederdag in Frankrijk.” Vonnis op 3 mei. (JH)