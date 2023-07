Franse oplichters proberen voor 55.000 euro aan chocolade te stelen van Brugse chocolatier Dominique Persoone: “Kist champagne voor chauffeur die onraad rook”

De bekende Brugse chocolatier Dominique Persoone was ei zo na 55.000 euro aan chocolade kwijt door een groep Franse oplichters. Die gaven zich op het internet uit als medewerkers van winkelketen Action in Frankrijk. Onder het mom van een personeelsgeschenk bestelden ze bij The Chocolate Line, het bedrijf van Dominique, zo’n 1000 pakketten van 55 euro aan chocolade.

Er leek geen vuiltje aan de lucht, tot de chauffeur die de bestelling moest leveren – een man van de transportfirma 4Dtrans uit Torhout – bijna bij de afgesproken plek was aangekomen. “Hij zag helemaal geen loods van Action, maar was in een louche buitenwijk in Parijs terechtgekomen”, vertelt Dominique. “Bovendien had hij zijn nummerplaat moeten doorgeven, maar een slagboom viel er niet te bespeuren…”

Gehackt

“De man is dan op eigen initiatief naar het hoofdkantoor van Action gereden. Daar wisten ze helemaal niks van die grote bestelling. En wat bleek? Het mailadres van de marketingmanager van Action was gehackt. Vandaar dat de bestelling er zo professioneel en realistisch uitzag. Toen we niet kwamen opdagen met de levering hebben ze nadien zelfs nog een mailtje gestuurd met de vraag waar we bleven.”

4000 aangiftes per jaar

De chauffeur van dienst die onraad rook, heeft er dus goed aan gedaan om de loods – waar was afgesproken – niet binnen te rijden. “We hebben nadien meteen de politie gebeld, en Action zelf deed al aangifte van identiteitsfraude bij de gendarmerie. Die wisten al te vertellen dat dat soort oplichterij schering en inslag is, met zo’n 4000 aangiftes per jaar. Het is toch even verschieten… Stel dat je die loods toch binnenrijdt, ben je niet alleen je bestelling kwijt, ze beroven je meteen ook van je camionette…”

Kist champagne

Nu blijft de schade voor Dominique vrij beperkt. “De chocolade kunnen we nog verkopen in onze zaak in Brugge en Antwerpen. En de chauffeur van dienst krijgt van mij als bedanking nog een kist champagne cadeau!”