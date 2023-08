Frans koppel met kinderen opgepakt na meermaals openbreken van koffieautomaten in Plopsaland De Panne

In Plopsaland De Panne werd afgelopen weekend een Frans koppel opgepakt dat al meermaals koffieautomaten openbrak in het park en het geld stal. Ze liepen al even in het vizier van medewerkers van het park. Opvallend: het koppel sloeg telkens toe in het bijzijn van z’n eigen kinderen.

De politie werd afgelopen zaterdag tegen de middag door medewerkers van het park opgebeld om ter plaatse te gaan. Die medewerkers waren er eindelijk in geslaagd om een koppel dieven tegen te houden die al meermaals hadden toegeslagen in het park. Het bleek om een Frans koppel te gaan dat op verschillende dagen de laatste tijd het park had bezocht. Daarbij braken ze meermaals enkele koffieautomaten open en haalden de munthouder leeg. Opvallend: dat deden ze zonder veel schroom in het bijzijn van hun eigen kinderen.

Nadat ze zaterdag door de medewerkers betrapt konden worden, werden ze ter plaatse gehouden tot de politie hen kwam arresteren. Daarna werden ze meegenomen naar het politiecommissariaat waar ze na verhoor mochten beschikken. Beiden zullen zich wellicht later nog via de rechtbank moeten verantwoorden.

Negen zwemmers uit bad gehaald

Het was de tweede dag op rij dat de politie Westkust richting het park moest. Vrijdagavond werden ze opgeroepen voor moeilijkheden in het zwembad Plopsaqua. Een groep van negen had zich na 18 uur toegang verschaft tot het zwembad waarbij drie van hen de kassa passeerden zonder te betalen, nadat een koppel de kassier had beziggehouden. Samen met de redders haalde de politie de negen uit het zwembad waarna de drie onbetaalde toegangstickets alsnog betaald werden. (JH)