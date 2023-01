Frans koppel betrapt op diefstallen in Plopsaland De Panne: “Aan de haal met geld, bankkaarten én speelgoed”

In Plopsaland De Panne kon zondagmiddag een Frans koppel betrapt worden nadat ze meerdere diefstallen pleegden. Nochtans was het koppel daar zelf aanwezig met hun kinderen, maar dat hield hen niet tegen.

Op het middaguur merkten andere bezoekers van het pretpark op hoe er geld en enkele bankkaarten uit een portefeuille werden gestolen. Die zaten in een buggy die op het plein stond. Bij onderzoek werden de daders snel ontmaskerd. “Het bleek om een Frans koppel te gaan dat met hun kinderen op bezoek waren in het pretpark”, meldt politiezone Westkust.

Speelgoed uit de shop

“Op een plein plaatste de vrouw haar buggy naast een andere buggy. In die buggy vond ze de portefeuille en daaruit nam ze het geld en enkele bankkaarten mee. De portefeuille zelf werd ook meegenomen en werd later in het toilet teruggevonden. Kort erna kan het Frans koppel staande gehouden worden. Achteraf bleek dat het koppel ook speelgoed heeft gestolen uit één van de shops. Het koppel werd voor de verdere afhandeling meegenomen naar het commissariaat.”

Het stelend koppel was dus zelf aanwezig met hun kinderen in het park maar dat hield hen niet tegen om de feiten te plegen. De politie stelde een pv op. (JH)