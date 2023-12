Frans duo blijft diefstallen in Plopsaland ontkennen: “Niets te zien op camerabeelden”

Een Frans koppel blijft ontkennen dat ze verschillende diefstallen pleegden in Plopsaland in De Panne. Daar waren twee camerabeelden van, maar op de ene was niets te zien en de andere beelden konden op de rechtbank niet ingezoomd worden om ze goed te bekijken. “Bij de politie lukte dat wel, en daarop was niets te zien. Dus vragen we de vrijspraak”, zegt hun advocaat.

De feiten dateren van 8 januari dit jaar in Plopsaland. A.D. en K.S., een koppel uit Rijsel, was met hun vier kinderen op bezoek in Plopsaland. Op een bepaald moment trok de vrouw naar een buggy die onbewaakt achtergebleven was en naast haar eigen buggy stond. Ze bukte zich opeens en zou daarbij een portefeuille met 220 euro en bankkaarten uit de achtergelaten buggy hebben gehaald.

Toen het slachtoffer aangifte deed bij Plopsaland bekeken die de beelden. Daarop waren A.D. en K.S. te zien. Er werd achterhaald dat ze op dat moment in het Proximus Theater waren waarna verantwoordelijken van Plopsaland hen gingen opwachten. In hun zakken werd het exacte bedrag van 220 teruggevonden en in hun buggy vijf speelgoeddozen van Paw Patrol en De Smurfen, vermoedelijk gestolen in de shops.

Camerabeelden inzoomen

De zaak kwam intussen al voor de derde keer voor in de rechtbank van Veurne maar er bleef een probleem met de camerabeelden. “Op de beelden die in de zaal op groot scherm werden getoond kan je hen wel zien aan die buggy’s maar is geen diefstal te zien”, zegt hun advocaat. “Er zijn echter nog ingezoomde beelden die de politie heeft maar hier om een of andere reden niet bekeken kunnen worden. En ook op die beelden is niets te zien. Dus vragen we de vrijspraak. Zij kwam intussen vanuit Rijsel al meermaals naar de rechtbank en blijven alles ook hevig ontkennen.”

De procureur bleef bij de gevraagde straf van vier maanden cel en 1.200 euro boete. “Die beelden zeggen niet alles. Dan heb je nog steeds de gestolen speelgoeddozen en het ontvreemde geld”, zegt hij. Vonnis op 12 januari. (JH)