Frans duo aangehouden na diefstal in Colruyt van Torhout

Een man en een vrouw uit Noord-Frankrijk zijn woensdag door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van winkeldiefstal.

Een man en een vrouw uit Noord-Frankrijk gingen maandag langs in de Colruyt van Torhout, gelegen in de Kortemarkstraat. Daar werden ze betrapt toen ze aan de haal gingen met een fles wodka en een doos pralines van Ferrero Rocher. Ze werden staande gehouden door een winkeldetective en de spullen werd terug gerecupereerd. De twee dieven verschenen woensdag voor de onderzoeksrechter en die besliste hen aan te houden. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of ze in aanmerking komen voor gelijkaardige feiten. (JH)