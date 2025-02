Fikse werkstraf voor diefstal van 22 zonnepanelen in Zeebrugge: “Hij dacht dat ze voor de vuilnisbak bestemd waren”

Een 48-jarige man uit Zuienkerke heeft voor de Brugse rechtbank 120 uur werkstraf gekregen voor diefstal van zonnepanelen bij zijn werkgever. J.L. had bij verstek 12 maanden cel gekregen, maar na verzet werd die straf gemilderd.

Een installateur van zonnepanelen uit Ruiselede deed op 21 oktober 2022 aangifte van de diefstal. De firma was aan de slag bij een bedrijf in Zeebrugge en stelde vast dat er 22 panelen verdwenen waren. Op 19 oktober waren er zestien gestolen, de rest al in de dagen voordien. Omdat de poort enkel geopend kon worden met een code of badge, rees al snel het vermoeden dat een personeelslid achter de diefstal zat.

Op camerabeelden was de bestelwagen van Zedelgemnaar K.V. (37) te zien. Hij verklaarde dat zijn collega J.L. (48) uit Zuienkerke hem gevraagd had om samen de zonnepanelen op te pikken en af te leveren bij B.N. (46) uit De Haan. Die zou de panelen vervolgens gekocht hebben voor 500 euro.

K.V. stelde dat hij niet wist dat het om diefstal ging en vroeg tevergeefs de vrijspraak. Op 12 november 2024 kreeg hij 120 uur werkstraf. J.L. kwam niet opdagen en kreeg bij verstek twaalf maanden effectieve gevangenisstraf. De twee werden enkel schuldig bevonden aan de diefstal op 19 oktober. De man uit De Haan kreeg voor heling ook twaalf maanden cel, evenwel met uitstel.

Toen J.L. lucht kreeg van zijn veroordeling, tekende hij verzet aan. “Hij dacht dat die panelen voor de vuilnisbak bestemd waren en dus meegenomen mochten worden”, pleitte advocate Naima Bouslama op het nieuwe proces. De rechtbank hechtte daar dinsdag evenwel geen geloof aan. Als J.L. zijn werkstraf niet correct uitvoert, hangt hem alsnog twaalf maanden cel boven het hoofd. (AFr)