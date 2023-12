Fikse celstraf voor hardleerse dief die hotel beschoot met loodjesgeweer in Blankenberge

Een 32-jarige Blankenbergenaar heeft voor de Brugse rechtbank twee jaar en tien maanden cel gekregen voor inbraken, diefstallen, vandalisme en inbreuken op de wapenwet.

Tussen augustus en november vorig jaar sloeg N.V. liefst zeven keer toe in de kelders van hetzelfde appartementsgebouw in Blankenberge. Hij brak er zes opbergruimtes open en ging er aan de haal met onder meer een plooifiets, strips, twee steps en een paraplu. Maar dat hij ook frisdrank, kerstdecoratie en werkmateriaal meenam, ontkende de Blankenbergenaar met klem.

Begin april 2022 pleegde N.V. ook al een inbraak in Brugge. Daarnaast bekende hij ook nog vijf winkel- en fietsdiefstallen in Blankenberge en Brugge. Ook van wapens was de dertiger niet vies. Tot twee keer toe werd hij betrapt met een vouwmes op zak en in de nacht van 3 op 4 mei vorig jaar nam hij in Blankenberge een hotel en een appartementsgebouw onder vuur met een luchtdrukgeweer. Twee ruiten raakten daarbij beschadigd.

In een tweede dossier maakte N.V. zich schuldig aan twee fietsdiefstallen in oktober in Blankenberge. “En er zijn nog acht à negen dossiers hangende. Hij pleegt sneller feiten dan wij kunnen dagvaarden”, sneerde procureur Fauve Nowé. De verdediging verwees naar het drugsprobleem van N.V. “Op het moment van de feiten doolde hij rond op straat”, pleitte meester Amber Lumbeeck. “Hij heeft dringend een zinvolle dagbesteding nodig.”

Blankenbergenaar R.V. (35), die bij een van de fietsdiefstallen betrokken was, kreeg zes maanden cel. C.F. (32) kreeg in het dossier zes maanden cel voor heling. (AFr)